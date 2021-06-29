شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية.. صحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى ان يكون هناك هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة بالإضافة إلى وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا و غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق..وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم (الثلاثاء) في مملكة البحرين سيكون رطبًا مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق وحارًا خلال النهار.