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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و086690.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                    إجمالي الوفيات                      عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                     603617                                    33780168

 

الهند                                  396730                                    30279331

 

البرازيل                              513474                                    18420598

 

فرنسا                              110968                                    5770021

 

روسيا                            293419                                    5472941

 

تركيا                           49634                                    5414310

 

المملكة المتحدة        128103                                   4755078

 

الأرجنتين                   92568                                     4405247

 

إيطاليا                      127500                               4258456

 

كولومبيا                   104678                                4158716.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                عدد الوفيات                 عدد الإصابات

 

25 - العراق                        17121                         1332046

 

35 - الأردن                         9737                           750389

 

41 - الإمارات                     1802                            628976

 

42 - لبنان                        7845                              544520

 

43 - المغرب                     9283                           529895

 

44 -                     7789                            484539

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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