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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عرض مغرٍ من "جوجل" لمبرمجي "أندرويد" بعيداً عن الهواتف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
قدمت شركة "جوجل" الأمريكية عرضا مغريا لمبرمجي التطبيقات الخاصة بنظام تشغيل "أندرويد"، حتى يتمكنوا من تصميم تطبيقات بعيدا عن الهواتف الذكية.
وتحث جوجل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، مبرمجي "أندرويد" على تصميم تطبيقات مخصصة للحواسيب اللوحية والساعات الذكية بعدما رصدت ركودا في سوق تلك التطبيقات ما تسبب في ركود بمبيعات الأجهزة الذكية الأخرى.
وتقدم "جوجل" لمبرمجي أندرويد تخفيضفات بنسبة 15% على التطبيقات مدفوعة الأجر على "بلاي ستور"، خاصة إذا كان المبرمجون يطورون تطبيقات خاصة بالأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية.