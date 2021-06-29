عرض مغرٍ من "جوجل" لمبرمجي "أندرويد" بعيداً عن الهواتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت شركة "جوجل" الأمريكية عرضا مغريا لمبرمجي التطبيقات ‏الخاصة بنظام تشغيل "أندرويد"، حتى يتمكنوا من تصميم ‏تطبيقات بعيدا عن الهواتف الذكية.‏



وتحث جوجل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، مبرمجي "أندرويد" على تصميم تطبيقات مخصصة ‏للحواسيب اللوحية والساعات الذكية بعدما رصدت ركودا في سوق ‏تلك التطبيقات ما تسبب في ركود بمبيعات الأجهزة الذكية الأخرى.‏

وتقدم "جوجل" لمبرمجي أندرويد تخفيضفات بنسبة 15% على ‏التطبيقات مدفوعة الأجر على "بلاي ستور"، خاصة إذا كان ‏المبرمجون يطورون تطبيقات خاصة بالأجهزة اللوحية والساعات ‏الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية.‏