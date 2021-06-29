عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيمة فيسبوك السوقية تتخطى تريليون دولار بعد هذا القرار

الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365

صعدت أسهم فيسبوك أكثر من أربعة% لتتخطى القيمة السوقية لعملاق التواصل الاجتماعي تريليون دولار.



ورفضت محكمة فيدرالية الإثنين 28 يونيو، شكوى مكافحة الاحتكار التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد فيسبوك، مما يمثل نكسة كبيرة لشكوى الوكالة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى سحب Facebook استثمار إنستجرام وواتساب.

ورغم أن المحكمة لا توافق على جميع ادعاءات فيسبوك، إلا أنها توافق في النهاية على أن شكوى الوكالة غير كافية من الناحية القانونية وبالتالي يجب رفضها، كما جاء في الدعوى المقدمة من محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية.

وفشلت لجنة التجارة الفيدرالية في الدفاع عن حقائق كافية لتأسيس عنصر ضروري بشكل معقول لجميع الادعاءات بأن Facebook لديه قوة احتكارية في سوق خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية.

ورفضت المحكمة الشكوى، وليس القضية، مما يعني أن لجنة التجارة الفيدرالية يمكنها تقديم شكواها مرة أخرى.

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق، الإثنين، مدعومين بمكاسب لأسهم التكنولوجيا بينما لاتزال أسعار الفائدة منخفضة ومع انتظار المستثمرين بيانات بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وجاءت شركات كبرى للتكنولوجيا، من بينها فيسبوك وآبل وأمازون دوت كوم ونفيديا، بين أكبر الدافعين للمؤشرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 151.56 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 34282.28 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 9.91 نقطة، أو 0.23 بالمئة، ليغلق عند 4290.61 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 140.12 نقطة، أو 0.98 بالمئة، إلى 14500.51 نقطة.