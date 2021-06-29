شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 إرهابيين بالأنبار.. وإصابة 3 جنود فى تفجير غربي نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق إلقاء القبض على 4 إرهابيين وأحد المعتدين على موظفي الدولة في الأنبار.

وذكر بيان للخلية أذاعته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن معلومات استخبارية كشفت عن تواجد 4 إرهابيين في مناطق الفلوجة والكرمة بالأنبار من المطلوبين للقضاء، وكذلك وجود مذكرة قبض بحق أحد الاشخاص بتهمة الاعتداء على موظفي الدولة.. مشيرة إلى أنه على إثر تلك المعلومات تمكنت قوات الاستخبارات العسكرية وبإسناد من القوات البرية من إلقاء القبض على الإرهابيين الأربعة والمعتدي.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي إصابة 3 جنود في الجيش العراقي في تفجير عبوة ناسفة غربي محافظة نينوى.

وقال المصدر، في تصريح لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "عبوة ناسفة استهدفت سيارات عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء البعاج في محافظة نينوى، ما أسفر عن إصابة 3 جنود.