شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السودانى يؤكد الاهتمام بتطوير بيئة العمل لمنسوبى الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ منصور، اهتمام وزارته بترقية وتطوير بيئة العمل وجعلها جاذبة لمنسوبي الشرطة حتى يضطلعوا بالدور المنوط بهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وقال منصور - خلال مخاطبته منسوبي قوات الشرطة بادراتها المختلفة بساحة الحرية في الخرطوم بحضور أعضاء هيئتي الإدارة والقيادة - إن قوات الشرطة ظلت تقوم بأدوار فاعلة ومهمة تجاه المجتمع في أحلك الظروف، مما يتطلب توفير كافة معينات العمل اللوجستية، مؤكدًا ضرورة توفير الحياة الكريمة لمنسوبي الشرطة علاوة على زيادة ورفع الرواتب بما يتماشى مع ما تواجهه الدولة من أوضاع اقتصادية.

وأضاف أن قوات الشرطة تتميز بالانضباط وستمضي في مسيرتها رغم الصعاب التي تواجه ظروف السودان.

من جانبه، أكد مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول شرطة خالد مهدى إبراهيم، حرص رئاسة قوات الشرطة على توفير كافة متطلبات قوات الشرطة؛ خاصة دعم ومعالجة الهيكل الوظيفي باتخاذ تدابير ومعالجات تحفظ الحقوق بجانب توفير الحماية القانونية لرجل الشرطة لتأدية مهامه في حفظ الأمن وحماية الوطن ومكتسباته.

بدوره، أكد والى ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، على الدور الكبير لقوات الشرطة في بسط الأمن والطمأنينة وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى التعاون والتنسيق مع قيادة وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في دعم البرامج والخطط التي تحقق الأمن والاستقرار لمواطني الولاية.