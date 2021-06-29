شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يوجه بالتركيز على تعزيز العلاقات مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بالتركيز على تعزيز العلاقة مع جمهورية فرنسا في المجالات كافة، وذلك خلال لقائه مع السفير عمر بشير مانيس، في تقليد لوداع السفراء، لاستلام مهامهم، حيث جرت المصادقة على تعيينه سفيرًا للسودان لدى فرنسا، وذلك بحضور وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

وقال السفير عمر بشير مانيس في تصريح صحفي إنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على معالم خطة عمل السفارة خلال الفترة القادمة في باريس ودول التمثيل غير المقيم، والتي تشمل البرتغال، الفاتيكان، وامارة موناكو، وذلك دعمًا واتساقًا مع مهام الفترة الانتقالية وأولويات الحكومة.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالتركيز على تعزيز العلاقة مع فرنسا في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بالإضافة إلى المجالات الأخرى الخاصة بأولويات الحكومة الانتقالية.

وأكد سفير السودان لدى فرنسا، أن الصداقة بين البلدين تعززت بدعم الجمهورية الفرنسية للثورة السودانية والفترة الانتقالية ومسيرة الشعب السوداني للانتقال إلى آفاق السلام الشامل والديمقراطية المستدامة.