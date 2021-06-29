شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تحبط عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن وكالة الاستخبارات أحبطت عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية من قبل عصابات داعش الإرهابية"، مضيفة أنه بسبب وعورة المنطقة"تم استدعاء خبير المتفجرات لتفكيك العبوات".