شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تحدد أجهزتها التي تؤثر سلباً على ضربات القلب.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية عن قائمة أجهزتها التي تؤثر سلبا على أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة الطبية الأخرى.
وقالت الشركة، إن منتجاتها المدرجة يجب أن تكون على مسافة آمنة بعيدا عن الأجهزة الطبية بمعدل أكثر من ست بوصات أو أكثر من 12 بوصة، إذا كان الجهاز يشحن لاسلكيا، لتجنب أي تداخل محتمل مع الأجهزة الطبية.
ولم يقتصر الأمر على جهاز ”iPhone 12″، بل هناك عدد من المنتجات التي يمكن أن يتداخل مغناطيسها مع أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة الطبية الأخرى، مثل محولات ”MagSafe“ وأجهزة ”AirPods“ و ”Apple Watch“ و ”HomePods“ و ”iPads“ و ”Macs“ وبعض سماعات ”Beats“.
وتستخدم ”أبل“ المغناطيس في منتجاتها، لجعل أغطية الأجهزة وموصلات الطاقة وغيرها من الميزات تعمل بشكل أفضل.
ولا تعتبر ”أبل“ الشركة الوحيدة التي تستخدم المغناطيس في المنتجات التقنية، لكنها واحدة من أكبر المنتجين لذلك.
وكانت ”أبل“ قد اعترفت سابقا أن سلسلة ”iPhone 12“ تسبب تداخلا كهرومغناطيسيا مع الأجهزة الطبية مقارنة بطرازات آيفون السابقة.
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