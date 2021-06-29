عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصميم دراجة نارية فريدة من نوعها تصل سرعتها لـ250ميلا في الساعة

الثلاثاء 29 يونيو 2021

الخليج 365

صممت شركة "White Motorcycle Concepts" البريطانية نموذجًا أوليًا فريدًا من نوعه لدراجة نارية كهربائية تصل سرعتها إلى 250 ميلا في الساعة.



وتقدم الدراجات الكهربائية الآن بديلاً عمليًا لنظيراتها من محركات الاحتراق الداخلي، بفضل نماذج الشحن السريع التي تتميز بما يصل إلى 320 كيلومترا من المدى، ولكن الشركة البريطانية تريد جعل الدراجات الكهربائية المستقبلية أسرع بكثير.

وبعد عامين من التطوير، كشفت الشركة عن دراجة WMC250EV النارية الكهربائية الثنائية الدفع والموجهة هيدروليكيًا.

وتتميز الدراجة بفجوة عملاقة تمتد من الأمام إلى الخلف، الذي يطلق عليه اسم V-Air، ومجرى في وسط الدراجة يدفع الهواء عبر السيارة وليس حولها، يجعلها الدراجة النارية الأكثر كفاءة في الديناميكيات الهوائية في العالم، وفقًا لما ذكره صانعها.

ومن خلال دفع الهواء عبر منتصف الدراجة بدلاً من حولها، تقلل WMC250EV السحب بنسبة تصل إلى 70%، وفقاً للأرقام التي تم اختبارها في منشأة Horiba MIRA في المملكة المتحدة.

ووفقاً للشركة، توجد مجموعة الدفع الكهربائية وحزم البطارية في النصف السفلي، كما أن النموذج الأولي يستخدم نظام تعليق مزدوج الذراع. ويتم تشغيل العجلة الخلفية بسلسلة بواسطة محركين كهربائيين بقوة 30 كيلو واط، بينما يعمل اثنان بقوة 20 كيلو واط على تشغيل العجلة الأمامية، وتولد معًا ما مجموعه 100 كيلو واط، أو 134 حصانًا.

ويتم تشغيل الدراجة بوساطة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 15 كيلو واط، وتصنع معظم المكونات إما من الكربون أو الألمنيوم.

وبطارية أيون الليثيوم نوع من البطاريات القابلة للشحن (مركم / خلية ثانوية)، يتكون مهبطها (القطب الموجب) من عنصر الليثيوم. ويتكون مصعدها (القطب السالب) عادة من الكربون المسامي (الغرافيت). وتشمل مركمات أو بطاريات الليثيوم أيون عدة أنواع من البطاريات تعتمد على نوع التفاعل الكيميائي المميز لها، وطريقة أدائها وسعرها ومدى سلامتها.

وبالرغم من أن الخطة تهدف إلى جلب تلك الدراجة الفريدة من نوعها إلى الجماهير، ولكن هذا المفهوم المحدد مصمم بالكامل لراكبها، روب وايت.

ويتم الآن اختبار هذه التقنية من خلال محاولة الوصول إلى الرقم القياسي للدراجات النارية الكهربائية البريطانية شبه الانسيابية في وقت لاحق من هذا العام، ويليه الرقم القياسي العالمي في عام 2022، ويعتقد وايت أنه يمكن تحقيق سرعة تزيد على 250 ميلا في الساعة عبر الدراجة التي تزن 300 كيلوغرام، وتتميز بمظهر ديناميكي هوائي.