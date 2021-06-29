«الأمن العام»: تعاون المواطن والمقيم سبب الحملات الإيجابية ضد العمالة المخالفة (فيديو)

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جدة - الخليج 365 :فريق التحرير:
أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمن العام العميد سامي الشويخ، أن غالبية الحملات الأمنية الإيجابية ضد العمالة المخالفة سببها الأول تعاون المواطن والمقيم.
وأضاف خلال لقاء مع برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، أن المواطن هو رجل الأمن الأول في حماية الوطن.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق كل المخالفين لنظام العمل والإقامة.
ولفت إلى أن هناك العديد من المقيمين يهمهم تطبيق النظام لما له من أثر ايجابى على الأوضاع الأمنية والاقتصادية للمملكة.
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