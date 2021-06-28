حصر دخول الأماكن العامة على متلقي اللقاح ضد كورونا في أبو ظبي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن القرار الجديد، "يأتي استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة".

ويشمل القرار مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والصالات والأنشطة الرياضية والمنتجعات الصحية والمتاحف والمراكز الثقافية والمراكز والمدن الترفيهية والجامعات والمعاهد والمدارس والحضانات والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات.

ويستثنى من القرار، غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاما.

يذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي، أعلنت الأحد عن اعتمادها لأنظمة EDE للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بناء على نتائج الفترة التجريبية لاستخدام الأنظمة في مناطق مختلفة في الإمارة.

ويضيف استخدام هذه التقنية الحديثة طبقة احترازية جديدة لإنشاء مناطق آمنة تحافظ على الصحة العامة.