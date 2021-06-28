المعارضة السورية لسبوتنيك: محادثات أستانا المقبلة ستناقش الانسحاب التركي من مناطق في إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - أنطاكيا– سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "المشاركين سيناقشون في الجولة القادمة من اجتماعات أستانا انسحاب قوات الجيش التركي والمجموعات المدعومة منه من مناطق تقع في ريف الساحل السوري والريف الغربي لإدلب وما تبقى من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي".

وأشار المصدر إلى أنه "لم تحدد المناطق التي ستسلم للجيش السوري بعد انسحاب القوات التركية منها، وسيتم تحديدها خلال اجتماع أستانا".

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وقال اللواء في مؤتمر موسكو الدولي "نعمل بنشاط على حل الأزمة السورية في إطار صيغة أستانا التي سيعقد اجتماعها المقبل قريبا، في الفترة من 6 إلى 8 تموز / يوليو في مدينة نور سلطان".

هذا وأعلن اللواء ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، عن تحديد موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا بشأن سوريا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال في وقت سابق إن اجتماع "ثلاثية أستانا" بشأن سوريا قد يعقد بنهاية يونيو في نور سلطان.

هذا وكان نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، قد صرح اليوم الخميس خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن بعض الدول لم تعتبر أنه من الضروري العمل مع روسيا الاتحادية لمحاربة الإرهابيين في سوريا، بل بعضها بذل جهودا لجعل هذه المحاربة صعبة.

وكان من المقرر أن تستضيف عاصمة كازاخستان الجولة الجديدة من مباحثات أستانا حول سوريا في مايو/ أيار 2021. وكان مسؤول إعلامي في وزارة خارجية كازاخستان لوكالة "سبوتنيك"، قد صرح بأن الجولة الجديدة من المباحثات كانت قد أجلت بسبب جائحة كورونا.