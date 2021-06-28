شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الوسطى الأمريكية تنفي إسقاط جماعة الحوثيين إحدى طائراتها المسيرة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن تكون الطائرات المسيرة التي يزعم جماعة الحوثيون إسقاطها قرب مدينة مأرب اليمنية في 24 يونيو الجاري، أمريكية الصنع أو تتبع الجيش الأمريكي.

قالت كارين روكسبيرى الناطقة باسم القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي، إن المقاطع التي نشرتها قناة "المسيرة" الفضائية لحطام طائرة من طراز "سكان إيجل"، والتي تنتجها مؤسسة إينيستو التابعة لمؤسسة بوينج الأمريكية لا صلة لها بالأنشطة العسكرية للقيادة الأمريكية الوسطى، نافية أن يكون قد تمت إصابة أي من معدات تشكيلات القيادة الأمريكية الوسطى في أي من مسارح عمليات الشرق الأوسط، كما نفت روكسبيري، تنفيذ أية عمليات استطلاعية جوية بالطيران المسير عن بعد في أجواء مأرب أو محيطها.

يذكر أن الطائرات المسيرة من طراز "سكان إيجل" تختص بالتحليق على ارتفاعات منخفضة لأغراض الاستطلاع وهي قادرة على الطيران لمدة 20 ساعة متصلة ويصل سعرها إلى 3 ملايين دولار للطائرة الواحدة.