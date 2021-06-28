شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر»: احذروا التعامل مع مواقع مشبوهة تدعي تقديم خدمات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت منصة أبشر، المستخدمين من عدم التعامل مع المواقع المشبوهة التي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المواطنين والمقيمين.
ونصحت منصة أبشر، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الجميع على أهمية التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة.
وأوضحت أنه يمكن الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وكذلك الوصول لبوابة وزارة الداخلية عبر الرابط (اضغط هنا).
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