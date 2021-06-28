شكرا لقرائتكم خبر عن جهود ملموسة من «الصحة» لتوصيل لقاحات كورونا لكبار السن في محل سكنهم بـ«جازان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، في مقطع فيديو جهود الوزارة والمديريات التابعة في إيصال لقاحات كورونا لكبار السن.
وأظهر المقطع الصعوبات التي تواجهها قوافل المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان لتوصيل اللقاح لكبار السن، وعلى رأسها وعورة الأراضي في بعض الطرق بالمنطقة.
وأكد “عسيري” أهمية تغطية فئة كبار السن بشكل كامل بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك على الرغم من التغطية العالية التي حصلت عليها هذه الفئات من الجرعة الأولى.
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