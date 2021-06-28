شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون ينشر فيديو قصف موقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" شريط مصور يظهر لحظة قصف مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي على الحدود السورية العراقية.

ومن جانبها دانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، "العدوان الأمريكي" على المنطقة الحدودية مع العراق، معتبره أنه "انتهاك فاضح لحرمة الأراضي السورية العراقية".

ونقلت "وكالة الأنباء السورية" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين، قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الأميركي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية وتعتبره انتهاكا فاضحا لحرمة الأراضي السورية والعراقية".

في السياق ذاته أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، أن الهجوم الاميركي على الحدود انتهاك سافر للسيادة العراقية.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ندين الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة امس موقعاً على الحدود العراقية السورية"، عادّاً إياه "انتهاكاً سافراً ومرفوضاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية".

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنها شنت جولة أخرى من الهجمات الجوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا وهذه المرة ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أمريكيين ومنشآت أمريكية في العراق.