شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يتوجه لروما للمشاركة فى الاجتماع الوزاري حول "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي متوجها إلى إيطاليا في زيارة تستغرق يومين يتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول التحالف الدولي ضد داعش، فضلا عن مشاركته في اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين G20، وذلك في إطار الرئاسة الإيطالية لهذه المجموعة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية صدر اليوم الاثنين أن الاجتماع الوزاري حول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" سيمثل فرصة للتأكيد على وحدة التحالف وتضامنه في حملته ضد هذا التنظيم والالتزام بمواصلة محاربته في كامل أنحاء العالم.

ومن جهة أخرى، سيتم خلال اجتماعات مجموعة العشرين G20، بحث عدد من المسائل المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف والحوكمة الشاملة لمجابهة جائحة كورونا والتنمية في إفريقيا والأمن الغذائي في العالم.

كما سيجري الوزير التونسي، بمناسبة مشاركته في هذه الاجتماعات، محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.