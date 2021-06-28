شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: واشنطن تعلن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت واشنطن عودة علاقتها مع السودان إلى الوضع الطبيعي، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشادت خارجية السودان بخطوة واشنطن إعادة العلاقات مع الخرطوم للوضع الطبيعي.، مشيرة إلى أن خطوة واشنطن تدعم جهود الانتقال الديمقراطي.