شكرا لقرائتكم خبر عن «الرشيد»: لا تحدثوا تطبيق «سناب شات».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بين الحين والآخر، يلجأ مستخدي التطبيقات للتحديث للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن هذه التطبيقات “سناب شات”، الذي يتوفر له تحديث حاليا.
وفي هذا السياق، نصح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد بعدم تحديث تطبيق سناب شات حالياً، حيث قال “لا تحدث سناب شات”.
وأضاف عبدالعزيز الرشيد: “أن تطبيق سناب شات توفر له تحديث جديد وفيه مشاكل من ضمنها الخروج المفاجئ للتطبيق بمجرد فتحه، فانتبه ولا تحدث التطبيق حالياً”.
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