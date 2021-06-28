الخارجية العراقية: نثمن جهود التحالف الدولي في دعم العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حسين في كلمة خلال اجتماع للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، إن "العراق يثمن الجهود الدولية وجهود دول التحالف لدعمها المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة من الأراضي العراقية وتدريب القوات العراقية".

وأكد بيان للخارجية للعراقية أن الوزير فؤاد حسين شدد "على موقف الحكومة العراقية من مسألة الإرهاب، إذ عملت على اتخاذِ الإجراءات الرامية إلى استئصال شأفةِ هذه الجماعات حتى نهايتها الحتمية وتحقيق ذلك الهدف المشترك عبر استدامة تعاون دول التحالف الدوليّ، مُنوّهاً إلى عمل الحكومةِ في مجال بناء القدرات لمختلف صنوف القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وتعزيز النظام القضائي بما ينسجم مع الأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والتزامات العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما أشار الوزير العراقي إلى "استعدادات الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات القادمة خلال شهر تشرين الأول وأهمية هذه الانتخابات لمستقبل العراق، معرباً عن شكره للدول التي دعمت طلب العراق في مجلس الأمن لتعزيز إجراءات مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها".

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وتابع، أن "الحكومة مهتمة بالنازحين وعودتهم الطوعية، وترى في ذلك أولوية. إذ شهد هذا الملف تطورات نوعيّة، لافتاً إلى جهوداً وطنية مستمرة لرفع الخوف وما لحق بالمكونات العراقية من ظلم الإرهاب وظلاميته، مُشيراً إلى أن مجلس النواب العراقي أقرَّ قانون الناجيات الايزيديات، وكان لهذه الخطوة أثرٌ كبير في مساندة ضحايا تنظيم داعش الإرهابي وضمان محاسبة أفراده جرّاء أعمالهم الاجرامية".

وفي ختام كلمته، شدد حسين، على "رغبة العراق في استمرار العمل والتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وحثِّ الدول الأعضاء على مواصلة الدعم في مجال تطوير القدرات وإعادة الاستقرار والإعمار، مُؤكداً ضرورة دعم سيادة العراق، وأن الواجب على الجميع عدم خرق سيادته، واحترام القوانين العراقية. مُشيداً بالدور الكبير للقوات العراقية بما فيها قوات الجيش، والحشد الشعبي، والپيشمرگه، والشرطة، وجميع القوات الأمنية".