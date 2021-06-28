أسرة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي تهدد شقيقها بالتبرؤ منه

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت التميمي في منشور لها عبر "فيسبوك": عائلة البرغوثي لا تقبل الظلم، ووالدتي المناضلة ناريمان التميمي أبلغت أخي الذي قام بالمشاركة في فض مسيرات المواطنين في الشوارع، ألا يعود إلى المنزل، فإما أن يستقيل أو يعتذر أو أن الوالدة ستعلن البراءة منه".

يأتي ذلك، بعدما انتشرت صورا لوعد التميمي (شقيق الناشطة) وهو يشارك في فض مسيرة احتجاجية في رام الله، يوم السبت الماضي، والتي كانت تندد بمقتل الناشط نزار بنات، وتنادي بتقديم "المتورطين إلى العدالة".

ووجه نشطاء فلسطينيون ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي دعوات تطالب باسم التميمي (والد الناشطة)، باتخاذ موقف مضاد لمشاركة نجله في التصدي للمظاهرات.

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شيع الفلسطينيون، يوم الجمعة، جثمان الناشط نزار بنات في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل في الضفة الغربية، بعدما توفي عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الخميس.

فجرت قضية مقتل بنات الأوضاع في فلسطين، وسط اتهام بعض الفصائل وعلى رأسها حركة "حماس" للسلطة الفلسطينية بالوقوف وراء الحادث.

وصرح عمار بنات، ابن عم الناشط الفلسطيني نزار، بأن القوى الأمنية تعاملت بعنف مع الناشط أثناء اعتقاله، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الفلسطينيين قاموا بسحله بعد ضربه ما أدى إلى وفاته.

ووسط الاتهامات للسلطة الفلسطينية باغتيال بنات بسبب انتقاده لها، أكدت السلطة عدم ضلوعها في الحادث، وشكلت لجنة خاصة للتحقيق فيه، تشمل وزير العدل، وممثلين عن حقوق الإنسان، وطبيب عائلة بنات.