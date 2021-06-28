الحكومة الأردنية تكشف عن خارطة طريق للتعافي الاقتصادي

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Tim Sloan

وقالت وكالة أنباء "عمون" إن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، صرح بأن خارطة الطريق محددة بمشاريع وأهداف وبمواقيت زمنية للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.

في سياق متصل، وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار، لمشروع تحويلات نقدية طارئة في الأردن لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسب موقع قناة "المملكة"، فإن هذا التمويل يهدف إلى مساعدة أسر وعمال تضرروا جراء جائحة كورونا.

ويرفع التمويل الإضافي قيمة مشروع مساعدة الأسر والعمال المتضررين ببرنامجه الأساسي إلى 664 مليون دولار، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة".

وكان البنك قد وافق، في 25 حزيران/ يونيو من العام الماضي، على المشروع البالغ تكلفته 374 مليون دولار، وذلك بهدف تقديم مساعدات مالية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

ويهدف المشروع، الذي تمت الموافقة عليه في 24 يونيو الجاري، لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم مالي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من وباء كورونا في البلد العربي.