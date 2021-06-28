شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبي يناقش الميزانية وتوحيد المرتبات وتعيين وزير للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق إن جلسة المجلس التي عقدت اليوم تناولت عدداً من الأمور منها ما يتعلق باعتماد الميزانية العامة للدولة، وقانون توحيد المرتبان، وتعيين وزير للدفاع، وملف المناصب السيادية.

وأوضح بليحق أن الجلسة تناولت «استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها، وهو ما سيتم البت فيه خلال جلسة غد الثلاثاء.

وأضاف أنه جرى «التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية».

وتناولت الجلسة مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، إضافة إلى قانون الحكم المحلي.

وتطرق النواب ،خلال الجلسة، إلى استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة يوم /الإثنين/ المقبل بعد اعتذارها عن جلسة غدٍ الثلاثاء.

كما تم تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد المجلس الأعلى للدولة على مجلس النواب بهذا الخصوص بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين.

وجرى التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قبل النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس.