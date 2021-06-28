شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد برنامجا تدريبيا لتنفيذ خطة الدليل العربى للعدالة الصديقة للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في مجال عدالة الأطفال، عقد برنامج تدريبي لتنفيذ الخطة التنفيذية الاسترشادية للدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل في التشريعات والأنظمة لدي الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وصرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن البرنامج التدريبي يأتي كخطوة تنفيذية لتطبيق الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل الذي أعدته إدارة المرأة والاسرة والطفولة بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والذي تم اعتماده كدليل ارشادي خلال أعمال الدورة 39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

كما صرحت بأن البرنامج التدريبي يهدف الى ايضاح معايير ومبادئ العدالة الصديقة للأطفال وذلك بشكل تفاعلي يمكن تقديمه للعاملين في نظم العدالة الخاصة بالأطفال من قضاة ووكلاء النيابة والشرطة والمحاميين.

ويعقد البرنامج التدريبي على مرحلتين متتاليتين عبر المنصة الرقمية يومي 28-29 يونيو، ويومي 4-5 يوليو2021 من الساعة 10:00 الى الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.

يستهدف التدريب العاملين في مجال عدالة الأطفال في الدول العربية (قضاة الأطفال – الاحداث + مدعين عامين + شرطة متخصصة + مندوبي حماية الطفولة).

ويقوم بتقديم التدريب مجموعة من الخبراء الذين شاركوا في اعداد الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل، وسيشارك في أعمال التدريب ممثلي 15 دولة عربية هي: جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة ليبيا، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية.