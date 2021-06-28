شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: جميع عمليات فرز نتائج طلبات الحج تمت إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الإثنين،أن جميع عمليات فرز نتائج طلبات الحجتمت بشكل إلكتروني، وهناك نظام جديد للفصل بين المعتمرين والحجاج.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس الأحد، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.

وأكدت الوزارة على زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021، حيث حددت الوزارة سابقاً مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.