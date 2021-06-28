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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعتمر النبي 4 عمرات في شهر ذي القعدة؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سبب اعتمار النبي محمد صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، جميعها في شهر ذي القعدة، باستثناء تلك التي كانت مع حجته.
ونقل حساب الرئاسة على “تويتر” قول الإمام النووي والعلماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر هذه العمرات في شهر ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر، ولمخالفة الجاهلية في ذلك.
وأشار العلماء إلى أن أهل الجاهلية كانوا يرونه (أي الاعتمار في ذي القعدة) من أفجر الفجور، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في هذا الشهر؛ لبيان جوازه فيه، وإبطال ما كانت الجاهلية عليه.
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