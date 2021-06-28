وزير تونسي يتوقع صيفا صعبا بسبب شح المياه

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الوزير في تصريحات نقلتها قناة "نسمة" الخاصة أن نصيب الفرد من المياه في تونس يقدر بنحو 420 متر مكعب سنويا.

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وتوقع أن تشهد عدة ولايات تونسية هذا الصيف انقطاعات بسبب القيام بعمليات تعديل الخزانات ليلا.

وكشف أن وزارته بدأت في إنجاز مشاريع لتحلية المياه في ولاية قابس وسوسة وصفاقس.

وكانت الأمم المتحدة قد حثت تونس والجزائر وليبيا أواخر العام الماضي على "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف تضرر الخزان المائي الجوفي المشترك في الصحراء الحدودية للبلدان الثلاثة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتتوزع مياه الخزان الجوفي إلى 80% داخل الأراضي الجزائرية، و13% في ليبيا، و7 بالمئة فقط في تونس.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائى بـ 1000 متر مكعب من المياه للفرد، بينما يقدر حد الندرة المائية بـ 500 متر مكعب للفرد سنويا.