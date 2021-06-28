الجيش اللبناني ينفذ طلعات جوية ليلية حتى الأول من يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، بيانا جاء فيه:

"اعتبارا من تاريخ 28/ 6/ 2021 الساعة 20.25 ولغاية تاريخ 1/ 7/ 2021 الساعة 24.00، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين قاعدتي حامات وبيروت الجويتين".

وفي وقت سابق، قال الجيش اللبناني، يوم 16 يونيو/حزيران، إن الجيش الإسرائيلي نفذ خرقين بحريين قبالة بلدة رأس الناقورة.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني أن قوة بحرية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة رأس الناقورة، في الساعة الساعة السابعة مساء، لمسافة نحو 314 مترا ولمدة 5 دقائق كاملة.

وجاء في بيان مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني أنه في الساعة الرابعة والربع، أقدم زورق إسرائيلي أو قوة بحرية إسرائيلية مماثلة على خرق البقعة البحرية نفسها في رأس الناقورة، لمسافة نحو 333 مترا ولمدة دقيقتين.