مصر: الإمارات أكبر مستثمر في بلادنا... وأهم شريك تجاري بالشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الوزيرة خلال استقبالها حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات لدى مصر، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2020 نحو 4 مليارات و111 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و356 مليون دولار في عام 2019، حسبما ذكرت وكالة "وام" الإماراتية.

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وأضافت: "سجل إجمالي قيمة الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال عام 2020 نحو مليارين و882 مليون دولار، مقابل مليارين و51 مليون دولار في عام 2019".

وأوضحت أن الإمارات تعد أكبر مستثمر بالسوق المصري من خلال مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليارات دولار.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز "علاقات الأخوة" التي تربط قيادة البلدين الشقيقين وبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري، بحسب الوكالة.

من جانبه قال الشامسي إن الإمارات حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصة في ظل "العلاقات الأخوية" الاستراتيجية والتاريخية الوثيقة بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.