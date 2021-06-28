شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أحمد أمين: الأمم المتحدة حريصة على التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير أمانة شئون الانتخابات بجامعة الدول العربية المستشار أحمد أمين، إن أهمية ملتقى الإدارات الانتخابية الذى عقدته الجامعة العربية اليوم الاثنين، بالمشاركة مع الأمم المتحدة يأتي باعتباره فرصة لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين الدول العربية في مجال الانتخابات، موضحا أنه ينعقد بصفة دورية، كل عامين تقريبا، إلا أنه تأجل في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أمين في تصريحات لـ ”الخليج 365”، على هامش الملتقى، أن التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الانتخابات، موضحا أن أمانة شئون الانتخابات تقوم بدور بالتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بهذا الشأن وعلى رأسها الأمم المتحدة، حيث أن هناك برنامج متكامل يقوم عليه كبار المسؤولين للتعاون في مختلف المجالات ومن بينها مجال الانتخابات.

وأوضح أمين أن الأمم المتحدة حريصة على تقديم الدعم للجامعة العربية فيما يتعلق ببناء القدرات وتنظيم ورش العمل المختلفة والمتخصصة في مختلف القضايا المرتبطة بالانتخابات.

واستطرد أن الأمم المتحدة لا تقوم بدور مباشر في مراقبة الانتخابات بالدول العربية إلا في بعض الحالات النادرة، على غرار العراق، حيث قامت بهذا الدور بناء على قرار من مجلس الأمن ولكنها تقدم الدعم الانتخابي والمساعدة الفنية في هذا الشأن.

وأوضح أن الملتقى يمثل تتويج للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، خاصة وأنه ليس الأول حيث سبق وأن عقد ملتقيين سابقين، الأول وضع الإطار الرئيسي للتعاون بينما الثاني تناول عملية تسجيل الناخبين.

وقال إن الملتقى أصبح بمثابة المنبر الرئيسي الذي تتبادل فيه الدول الأعضاء خبراتها وتجاربها الانتخابية، موضحا أن الأمم المتحدة رأت أن تضع يدها في يد الجامعة العربية عبر هذا الملتقى، عبر الحرص على انعقاده بشكل دورى لتعم نتائجه بالفائدة على الجميع.