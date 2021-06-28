مصر... انهيار أجزاء من عقارين في الإسكندرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن منطقتي أبو سليمان واللبان في أحياء الجمرك وشرق الإسكندرية، شهدت انهيار أجزاء من عقارين، ما أسفر عن إصابة طفل.

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وتلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغا بشأن سقوط أجزاء من العقار رقم 35 شارع جواد حسني متفرع من شارع الترعة المردومة في منطقة أبو سليمان، وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ليتبين أن العقار مكون من 4 طوابق تقطنه 5 عائلات وسقوط شرفة إحدى الشقق.

وأسفر انهيار الشرفة عن إصابة طفل بكدمات بسيطة وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، تلقت غرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 10 في شارع إسماعيل مهنا في منطقة اللبان، واحتجاز عدد من السكان، وتبين من المعاينة سقوط سلم العقار المشار إليه، دون حدوث أي إصابات بين السكان، فيما تم إخراج السكان بواسطة الحماية المدنية.

تأتي تلك الحوادث بعد 3 أيام من انهيار عقار مكون من أربعة أدوار، ومأهول بالسكان، صباح الجمعة الماضي، في منطقة العطارين وسط الإسكندرية.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع"، بوجود عدد من قاطني العقار تحت الأنقاض وانتشال شخصين مصابين بجروح وكسور طفيفة.