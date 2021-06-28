مسؤول جزائري: الموجة الحالية من كورونا أكثر عدوى وتصيب الشباب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" عن رئيس اللجنة أن فيروس كورونا المستجد شهد تطورات، وظهر في أشكال عدة.

Pixabay

وأشار فورار إلى أن الجزائر سوف تستقبل دفعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الجاري وخلال الشهر المقبل، لضمان إتمام عملية التلقيح بأريحية.

وذكر فورار أن القطاع الصحي سوف يعمل على تلقيح جميع العمال من خلال تسهيل تلقي اللقاح وتوفيره في أماكن العمل في جميع الولايات.

ولفت المسؤول الجزائري إلى أن بلاده تشهد تهاونا كبيرا من قبل المواطنين في الالتزام بالتدابير الاحترازية.

ونصح فورار بعدم تصديق الشائعات التي يتم الترويج لها حول اللقاح، داعيا المواطنين إلى تلقي جرعات اللقاح.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، أطلقت الحكومة الجزائرية حملة لتطعيم مواطنيها ضد كورونا عقب استلامها 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي. وتهدف حملة التطعيم بحسب اللجنة العلمية إلى تلقيح نحو 80% من السكان خلال أشهر.