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ماذا دار في أول اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي؟

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دبي - محمود عبدالرازق -  جاء هذا خلال أول اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بمناسبة تولي الأخير مهام منصبه، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.  

وذكر البيان المنشور على الحساب الرسمي للمتحدث باسم الرئاسة على موقع "فيسبوك"، أن السيسي شدد على أهمية دعم الجهود المصرية للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة.

 

ودعا السيسي إلى ضرورة الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

في المقابل، ذكر البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد بالجهود التي تبذلها القاهرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبجهودها التي ساعدت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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