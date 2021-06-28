الخارجية العراقية تندد بالهجوم الجوي الأمريكي وتعلن فتح تحقيق منعا لأي تصعيد

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها ترفض بشكل تام أن يكون العراق طرفا في أي صراع أو مواجهة لتصفية الحسابات على أراضيه، واصفة الهجوم بأنه "اعتداء وانتهاكا للسيادة الوطنية وخروج صريح عن الأعراف والمواثيق الدولية".

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وأكد البيان التمسك بسيادة ووحدة العراق، عبر التنسيق المتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية التي تضمن عدم تكرار مثل تلك "الأعمال العدائية المرفوضة والمدانة".

كما أكدت الوزارة أن الحكومة ستقوم بتحقيقاتها حول الهجوم، منعا لأي تصعيد قد يخل بأمن العراق واستقراره.

كان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أصدر بيانا أكد فيه إدانة الجيش العراقي للهجمات الأمريكية واعتبرها بدوره انتهاكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية [بنتاغون]، في بيان، اليوم، أنها شنت مساء الأحد، ضربات جوية ضد منشآت في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، موضحة أنها استهدفت "منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران" في تلك المنطقة.

وقالت الوزارة إن الضربات "جاءت ردا على استخدام تلك المنشآت في شن هجمات بطائرات مسيرة ضد منشآت أمريكية في العراق بواسطة "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" العراقيتين؛ مضيفة أنها كانت ضرورية "لمواجهة التهديد ومحدودة النطاق بشكل مناسب".

واستهدفت الهجمات، التي جاءت بتعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، موقعين داخل الأراضي السورية، وموقع واحد داخل العراق.

بدورها، أصدرت كتائب "سيد الشهداء" العراقية بيانا، اليوم، أعلنت من خلاله مقتل 4 من عناصرها في الهجوم الأمريكي، موضحة أنه استهدف مقرات تابعة إلى "الحشد الشعبي" على الحدود العراقية السورية؛ وذلك في الساعات الأولى من فجر الإثنين.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم، أن المنطقة الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الشرقي، تعرضت لقصف أمريكي، أسفر عن مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين، ووقوع أضرار مادية.