الفودكا والمشروبات الكحولية الروسية في معرض الأغذية بدبي والقاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وستقوم اثنتان منها بعرض منتجاتها في الإمارات وثلاثة في مصر، وتعمل هذه الشركات جميعها في قطاع الأغذية.

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من المقرر أن تقوم الشركات بعرض منتجاتها الغذائية من حلويات ومنتجات الألبان والحليب المكثف، مثل الآيس كريم وحبوب الإفطار وألواح الحبوب الجافة والدهون والزيوت، وكذلك الشاي والماء والفودكا والمشروبات الكحولية من شركة "سورديس" الروسية في أجنحة المعرض.

وسيتم عرض المنتجات في دبي والقاهرة الجديدة وشنغهاي ومدينة هو تشي مينه. ويتعامل مركز التصدير الروسي مع قضايا دعم الدولة للصادرات من غير الموارد، فهو يروج لمنتجات الصناعات الخفيفة في الأسواق الدولية.