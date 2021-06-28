وفد تقني روسي متخصص بشؤون المرافئ في بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار نجار، بحسب موقع "النشرة"، إلى أن الوفد الروسي أبدى رغبته بالتعاون مع لبنان وتقديم كل المساعدات​ اللازمة. وأوضح أن "الوفد التقني المتخصص بشؤون المرافئ سيقضي ثلاثة أيام في ​مرفأ بيروت​ وثلاثة أيام في ​مرفأ طرابلس​ لدرس إمكانية إنشاء إهراءات جديدة للقمح في بيروت وطرابلس لاستكمال المعلومات المتبقية للدراسة السابقة".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بروسيا كدولة عظمى وبالشركات و​التكنولوجيا​ الروسية، مرافئهم من أهم مرافئ ​العالم​ والتجهيزات الروسية هي الاحدث عالميا".

وكان مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران قد غرّد عبر حسابه الخاص على "تويتر"، قائلا: "طلب الوفد الروسي الذي التقى وزير الأشغال د. نجار إذن الدخول إلى مرفأي بيروت وطرابلس لمدة 3 أيام.

قبل تقديم عرض نهائي لتوسيع المرفأين وبناء "إهراءات" للقمح يستفيد منها لبنان وكل المنطقة. ومساء يلتقي الوفد بوزير الطاقة لتقديم عرض بناء معملي كهرباء وتشغيل مصفاتي البداوي والزهراني".