شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع لإطلاق مشروع التصنيف العربى للجامعات بمقر الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الإثنين، إنه تقرر عقد اجتماع لإطلاق مشروع التصنيف العربي للجامعات، غدا الثلاثاء بمقر الجامعة، مشيرة إلى أن هذا المشروع جاء بمبادرة من جمهورية العراق لوضع تصنيف للجامعات العربية في عام 2018 واستضافتها لورشة عمل في بغداد لوضع الإطار العام ومعايير التصنيف الأولية، حيث اعتمد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب وثيقته النهائية خلال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها مصر في ديسمبر 2019.

وأضافت السفيرة أنه سيتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين أطراف اللجنة الثلاثية المعنية بالتصنيف (الجامعة العربية، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، واتحاد الجامعات العربية)، كما سيعقد على هامش مراسم التوقيع، الاجتماع الأول لمجلس إدارة التصنيف لبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروع.

وتطرقت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أهمية مشروع "تصنيف عربي للجامعات" الذي يستهدف تحسين مُخرجات التعليم العالي العربي من خلال بناء القدرات التنافسية للجامعات العربية، ومد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية، وتسويق الجامعات محلياً وعربياً ودولياً، ومساعدة أصحاب المصالح في اختيار الجامعة، وتسريع دخول الجامعات العربية في الاعتماد الأكاديمي، وتبني الممارسات العالمية لتطوير جودة الأداء العلمي والأكاديمي البحثي للمؤسسات التعليمية بما ينسجم مع التغيرات الإقليمية، والمساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العربية، والذي تم بناء محاوره وفق المعايير العالمية للتصنيفات الحالية، مع مراعاة ظروف الجامعات العربية وخصوصيتها وخصوصيات المُجتمعات العربية التي تختلف في العديد من الجوانب مع الجامعات الأجنبية.

وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة والتعاون المثمر من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية للعمل في الإعداد للمشروع وتنفيذه وكذلك لاتحاد الجامعات العربية على تعاونه للتنسيق لتوفير الدعم المالي اللازم المقدم من مؤسسة "كورسيرا" العالمية لإنشاء البنية التحتية للمشروع المزمع إطلاق نسخته التجريبية الأولى خلال النصف الثاني من عام 2021.

ودعت السفيرة هيفاء أبو غزالة في ختام تصريحها كافة الجامعات العربية للمشاركة في التصنيف العربي للجامعات.