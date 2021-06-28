شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية العراق تدين الهجوم الجوى على الحدود مع سوريا: انتهاكا للسيادة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجيّة العراقية الهجومَ الجويّ ليلة أمس والذي طالَ موقعاً على الحدودِ العراقيّةِ السوريّة، مجددة رفضها التام أن يكونَ العراقُ طرفاً في أي صراعٍ أو مواجهةٍ لتصفيةِ الحسابات على أراضيه وبما يُعَدُّ اعتداء وانتهاكا للسيادة الوطنيّة وخروجاً صريحاً عن الأعرافِ والمواثيقِ الدوليّة.

وأكد الخارجية العراقية في بيان لها تمسكها بسيادة العراق ووحدته وبالارتكان لكلِّ ما من شأنه تعزيز ذلك، عبرَ استدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العِدائيّةِ المرفوضة والمُدانة.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن حكومةَ بغداد ماضيّةٌ بإجراءاتها التحقيقيّة وبما يكفل الحق السياديّ في ذلك، منعاً لأي تصعيدٍ نراهُ يخلّ بأمن العراق واستقراره.