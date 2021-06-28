شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» تطلق حملة «توطين تطبيقات التوصيل» ​​​ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات، اليوم حملة توطين تطبيقات التوصيل، التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل.​

وكشفت هيئة الاتصالات أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم “الاقتصاد التشاركي” الذي تتبعه الهيئة في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل من خلال تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع والذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 28 مليون طلب.

وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات علىموقع الهيئة الإلكتروني.

هذا وتُعد الحملة امتداداً للدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه هيئة الاتصالات في قطاع البريد، والدعوة مستمرة لكافة المواطنين بالاستفادة من خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لديها في التسوق وتأمين الاحتياجات اليومية. ​