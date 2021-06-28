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اجتماع للتحالف الدولي في روما حول سوريا والقضاء على الإرهاب...بمشاركة العراق

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الصحاف، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، أن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في روما، لبحث الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار.

وأضاف أن الوزير وصل إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم ، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على "داعش" الإرهابي، والاجتماع الوزاري حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي للتنظيم الإرهابي.

ونوّه الصحاف: "سيترأس الاجتماع كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أنه من المؤمل أن يعقد وزير الخارجية العراقي العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماعات، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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