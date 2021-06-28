عمليات نوعية للقوات العراقية تطيح بإرهابيين شمالي وشرقي البلاد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيانين تلقتهما "سبوتنيك"، اليوم، بأن قوات من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وأضافت الخلية أن المطلوبين الملقى القبض عليهم بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعلنت أن قوة من شعبة استخبارات الفرقة الخامسة وكتيبة استطلاع، شرعت بتنفيذ واجب بالاشتراك مع قوة مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، في محافظة ديالى قضاء الخالص قرية سعدية الشط شرقي البلاد.

وأكدت أن القوة المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث قام هذا الإرهابي برمي إطلاقات نار على القوة المنفذة بواسطة مسدس، ورغم المقاومة قامت القوة بمشاغلته وإلقاء القبض عليه دون خسائر.

واختتمت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الإرهابي تم تسليمه إلى جهة الطلب مديرية الاستخبارات العسكرية بوصل استلام مع المسدس.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا) الذي احتل نحو ثلث البلاد.