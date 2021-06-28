العراق: الهجوم الأمريكي على الحدود السورية انتهاك سافر لسيادتنا

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن الهجوم الأمريكي يمثل "انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية".

وشدد رسول على رفض بلاده بأن تكون ساحة لـ تصفية الحسابات"، مضيفا أن العراق "يتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".

ودعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله"، مؤكدا أن العراق "سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات".

وقتل 4 عناصر من قوات "الحشد الشعبي"، فجر الاثنين، في قصف جوي أمريكي في محافظة الأنبار غربي العراق قرب الحدود السورية.

وأعلنت "كتائب سيد الشهداء" في العراق، مقتل 4 عناصر ضمن "اللواء 14 من الحشد" في عدوان أمريكي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "الجيش الأمريكي شن هجمات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا".

وأوضح البنتاغون أن ذلك يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.