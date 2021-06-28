شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدين استهداف أمريكا لموقعا على الحدود مع سوريا.. ويؤكد: انتهاك سافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العراقية، الاثنين، الهجوم الجوي الامريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعاً على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن ذلك يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية.

وجدد العراق - في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة العراقية - رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات.

ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، مؤكدين أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات.