وصول وزير خارجية العراق إلى روما للمشاركة فى اجتماع التحالف الدولى ضد داعش

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية (روما) للمشاركة فى الاجتماع الموسع للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ـ في بيان ـ إن "الاجتماع يعقد بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء فى التحالف الدولي لبحث الجهود المشتركة للتصدى لتنظيم داعش الإرهابى"، مضيفا أنه سيترأس الاجتماع كل من وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو،‬ ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن.

ونوه بأنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية العراقي العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماعات، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.