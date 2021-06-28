شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: ملتقى الإدارات الانتخابية تتويج لتعاون الجامعة العربية والأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن ملتقى الإدارات الانتخابية يأتي تتويجا للتعاون بين الجامعة والأمم المتحدة واستكمالا للملتقيين الأول والثاني.

وأضاف أمام ملتقى الإدارات الانتخابية، أن الملتقى الأول وضع الإطار الرئيسي للتعاون في مجال الانتخابات بينما كان الملتقى الثانى كان فرصة لتبادل الخبرات خاصة في تسجيل الانتخابات.

وأوضح أن الدول العربية شهدت تزايدا ملحوظا في العملية الانتخابية بينما يبقى متوقعا زيادتها في السنوات القادمة وهو ما يتطلب التعاون في المرحلة المقبلة.

وقال إن الممارسات الانتخابية السابقة أثبتت الحاجة لنظم انتخابية من شأنها تمثيل كافة فئات المجتمع والمرأة والشباب وغيرهم، في مختلف المواقع النيابية.

وأوضح أن المشاركين في الملتقى سوف يقومون بدور هام في إثراء المناقشات للخروج بتوصيات ونتائج هامة تستفيد منها كافة الدول العربية.