شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال ملتقى الإدارات الانتخابية بالتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل، أعمال الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية في الدول العربية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويشارك فى أعمال الملتقى رؤساء وممثلون عن الإدارات الانتخابية فى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة فى الشأن الانتخابى، حيث سيقدم المشاركون عروضأ حول العناصر الأساسية التى تشكل النظم الانتخابية المتبعة فى الدول العربية.

تتمثل الأهداف الرئيسية للملتقى فى تعزيز تبادل الخبرات فى المجال الانتخابى فى الدول العربية، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، والتركيز على طبيعة وآلية عمل النظم الانتخابية المختلفة، إضافة إلى الإصلاحات الانتخابية التى طبقتها الدول، وتعزيز المعرفة بالشأن الانتخابى فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون بين شركاء العملية الانتخابية فى الدول العربية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

يمثل انعقاد هذا الملتقى تأكيدا على اهتمام جامعة الدول العربية بتوثيق وتعزيز أواصر التعاون بين كافة الجهات المشرفة على الانتخابات فى دولها الأعضاء من جهة، وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال الانتخابات فى المنطقة العربية من جهة أخرى.