شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية أمريكية على أهداف إيرانية بسوريا..وخارجية إيران: أمريكا بالطريق الخاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد، أنها شنت غارات جوية استهدفت أهداف إيرانية بسوريا والعراق، مشيرة إلى أن هذه الضربات أذن بها الرئيس جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية.

وحسب موقع فرانس 24، أعلن الحشد الشعبي العراقي في بيان الاثنين مقتل عدد من مقاتليه في ضربات نفذتها الولايات المتحدة، قال الحشد إنها "استهدفت مقرات اللواء الرابع عشر" على الحدود العراقية السورية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان أنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية في وقت سابق هذا المساء غارات جوية دفاعية دقيقة ضد أهداف إيرانية بسوريا والعراق.

وقال كيربي "بالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة، وجه الرئيس بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات كهذه".

وتعتبر هذه الضربات الجوية ثاني هجوم أمريكي من نوعه على أهداف إيرانية في سوريا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إن الضربات تشكل "عملا ضروريا ومناسبا ومدروسا للحد من مخاطر التصعيد، ولكن أيضا من أجل بعث رسالة ردع واضحة لا لبس فيها".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية، على القصف إن "إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددة على أن " الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها".