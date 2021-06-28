نصائح ذهبية لاستعمال كاميرا الويب بصورة صحيحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

أوردت مجلة "كمبيوتر بيلد" أن العمل من المنزل والتعليم عبر الإنترنت أصبح من مفردات الحياة اليومية في ظل تفشي جائحة كورونا، ولذلك أصبحت مكالمات الفيديو تحتل أهمية خاصة في التواصل عبر الإنترنت، حتى في الاتصالات الشخصية.



وأضافت المجلة الألمانية أن هناك بعض الأمور، التي يجب مراعاتها لتحقيق الاستفادة القصوى من الكاميرا أثناء مكالمات الفيديو، سواء كان ذلك بواسطة كاميرا الهاتف الذكي أو كاميرا الويب.

الوضع الصحيح:

يتعين على المستخدم تجنب مصادر الإضاءة الموجودة في الخلفية مثل النوافذ أو المصابيح، حتى لا يظهر وجه المستخدم في الظلام، ومن الأفضل أن يتم اختيار خلفية داكنة وإضاءة وجه المستخدم بواسطة مصباح إضافي، علاوة على أنه من الأفضل تركيب كاميرا الويب في مستوى العينين، حتى لا تظهر الصورة من منظور الضفدع غير المرغوب فيه، وفي حالة استعمال لاب توب فمن الأفضل وضعه على أو استعمال حامل ثلاثي.

الخصوصية والأمان:

يتعين على المستخدم ضبط برامج مكافحة الفيروسات بصورة صحيحة، لمنع الوصول الخارجي غير المصرح به إلى كاميرات الويب، وتتوافر هذه الوظيفة في برنامج مكافحة الفيروسات Avast Ultimate؛ حيث يتوجب على المستخدم هنا فتح البرنامج وتصفح قائمة الخصوصية، ثم تحديد خيار "حماية كاميرا الويب"، وهناك بعض كاميرات الويب تفتقر إلى الغالق الميكانيكي للحماية، وفي هذه الحالة يمكن استعمال غالق انزلاقي لاصق للحفاظ على الخصوصية، كما يمكن للمستخدم، الذي لا يرغب في إظهار الخلفية الخاصة به في برامج دردشة الفيديو مثل Zoom أو مايكروسوفت Teams استعمال الخلفيات الخاصة المتوافرة في البرامج أو ميزة تشويش الخلفية باستثناء المستخدم نفسه.

الصوت والصورة:

ينصح الخبراء الألمان باستعمال برامج خارجية، مثل البرنامج Cyberlink YouCam 9 المجاني، لضبط الصوت والصورة؛ نظرا لأن إعدادات الصورة عن طريق نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز تكون بسيطة إلى حد ما، وعند تفعيل وظيفة التحسين التلقائي فإنه يتم مواءمة درجة سطوع الصورة تلقائيا، علاوة على أنه يمكن إعادة ضبط بارامتر التباين وتخزين الإعدادات الجديدة عن طريق أزرار انزلاقية إضافية.

وأوصى الخبراء الألمان باستعمال ميكروفون USB خارجي إذا كانت جودة الصوت من المعايير المهمة أثناء دردشة الفيديو.

وقامت المجلة الألمانية باختبار 27 موديلا من كاميرات الويب الحالية من حيث عدة أمور، منها جودة الصورة والميكروفون وطريقة الاستعمال والتثبيت والوظائف الإضافية والتجهيزات.

وتصدرت كاميرا الويب كرييتف Creative Live! Sync Cam 1080p نتائج اختبار المجلة الألمانية، وحتى في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة فإن كاميرا الويب توفر صورا بجودة مناسبة مع وجود مشبك تثبيت جيد وغطاء مطاطي، وأشار الخبراء الألمان إلى أن الألوان قد تظهر بشكل باهت في بعض الأحيان، ولكنها لا تمثل مشكلة.

وبالنسبة لأفضل سعر مقابل الأداء فقد تصدرت نتائج الاختبار كاميرا ويب من الفئة السعرية المنخفضة؛ حيث تمتعت كاميرا الويب Nulaxy C900 بنتائج مقبولة في اختبار الرؤية، علاوة على ميزة تثبيت كاميرا الويب في الشاشة بأمان، غير أنها ليست مناسبة للاستخدام في ظل ظروف الإضاءة الخافتة.

ويمكن لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بكاميرا جيدة استعمالها ككاميرا ويب؛ حيث قام الخبراء الألمان باختبار التطبيق iVCam مع الهاتف الذكي سامسونج Galaxy S21، وأظهرت النتائج ظهور الصورة بجودة مثالية لا يمكن لكاميرا الويب منافستها.