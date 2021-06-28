قطر للبترول تعين بنوكا لبيع سندات على 4 شرائح

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة "رويترز" إن تلك السندات ستكون باكورة مبيعات سندات عامة، بعد أشهر من توقيع عقد لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

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وسيضم الطرح سندات تقليدية لأجل 5 و10 و20 عاما، إلى جانب شريحة من سندات فورموزا لأجل 30 عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة، التي أطلعت عليها "رويترز".

ويبيع مقترضون أجانب سندات فورموزا في تايوان وهي مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

ولم تتضمن الوثيقة أي إشارة لحجم الصفقة، لكن مصادر أبلغت "رويترز"، في وقت سابق، أن الإصدار المزمع سيجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وعينت قطر للبترول، وهي من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، "سيتي وجيه.بي مورغان".

"وسيرتب البنكان، إلى جانب بنك "أوف أمريكا سكيوريتيز" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" و"إتش.إس.بي.سي" و"إم.يو.إف.جي" و"كيو.إن.بي كابيتال و"كريدي سويس" مكالمات مع مستثمرين بدءا من اليوم.

ويأتي جمع قطر البترول للأموال في وقت تبحث فيه شركات الطاقة في المنطقة عن سبل مختلفة لجمع سيولة بعدما تضررت العام الماضي من صدمة مزدوجة بفعل جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط.

وكانت قطر للبترول قد وقعت، في فبراير/شباط، عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها، لتوسعة حقل الشمال، بهدف رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 40 في المئة سنويا بحلول 2026.